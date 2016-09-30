Президент Палестины и премьер Израиля пожали руки на похоронах Переса

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Встреча состоялась на фоне взаимного напряжения между Израилем и Палестиной.

Махмуд Аббас и Беньямин Нетаньяху жмут руки

Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пожали руки и обменялись несколькими фразами во время похорон экс-президента Израиля Шимона Переса.

"Давно, давно", - сказал Аббас Нетаньяху и его жене Саре, когда пожимал ему руку перед началом церемонии.

В свою очередь Нетаньяху ответил:"Это то, что я очень ценю от имени нашего народа и от имени нас".

Встреча состоялась на фоне взаимного напряжения между сторонами и замороженных еще с 2014 года переговоров из-за разногласий по поводу еврейских поселений на палестинских землях, сообщили в Reuters.

А президент США Барак Обама сказал, что присутствие Аббаса на похоронах Переса - это "неоконченные дела мира"

Шимон Перес в 1994 году совместно с Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином удостоен Нобелевской премии мира за деятельность по примирению народов Израиля и Палестины.

На церемонии Аббас сидел в первом ряду между президентом Европейского Совета Дональдом Туском и венгерским премьером Виктором Орбаном.

Так, по мнению Reuters, встреча вряд ли будет иметь большие последствия, чем это рукопожатие.

На церемонии также присутствовали президент Украины Петр Порошенко, президент США Барак Обама, экс-президент США Билл Клинтон, канадский премьер Джастин Трюдо, президент Франции Франсуа Олланд, его предшественник Николя Саркози, британский принц Чарльз и другие.

В среду, 28 сентября, в возрасте 93 лет скончался бывший президент Израиля Шимон Перес. Он умер в клинике в Тель-Авиве, куда он был госпитализирован с диагнозом "инсульт" две недели назад.