Трюдо пригласил беженцев в Канаду после антииммиграционного указа Трампа

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Он заверил, что его страна с радостью примет всех, кто убегает от преследования.

Трюдо заверил, что Канада готова принимать беженцев. russianweek.ca

После того, как президент США Дональд Трамп запретил иммигрантам из семи мусульманских стран пересекать американскую границу, премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил беженцев в свою страну.

"Те, кто бегут от преследований, террора и войны - канадцы приймують вас не зависимо от вашей веры. Разнообразие наша сила", - написал глава канадского правительства на своей странице в Twitter.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп запретил иммигрантам из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена приезжать в его страну. Это вызвало возмущение в мире. В частности, ООН призвала Вашингтон отказаться от этого решения.

А вчера Нобелевские лауреаты подписали петицию против решения Трампа ограничить иммиграцию. Они отметили, что президентский указ вредит американской науке, а также может разделить семьи.

Ограничения иммиграции стало одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Недавно он подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. При этом Президент США заверил граждан, что строительство заградительного сооружения на границе будет финансироваться из федерального бюджета, но со временем Мехико компенсирует все расходы.