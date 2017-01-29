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Трюдо пригласил беженцев в Канаду после антииммиграционного указа Трампа

29 января в 12:55

Он заверил, что его страна с радостью примет всех, кто убегает от преследования.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Трюдо заверил, что Канада готова принимать беженцев.
russianweek.ca
После того, как президент США Дональд Трамп запретил иммигрантам из семи мусульманских стран пересекать американскую границу, премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил беженцев в свою страну.

"Те, кто бегут от преследований, террора и войны - канадцы приймують вас не зависимо от вашей веры. Разнообразие наша сила", - написал глава канадского правительства на своей странице в Twitter.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп запретил иммигрантам из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена приезжать в его страну. Это вызвало возмущение в мире. В частности, ООН призвала Вашингтон отказаться от этого решения.

А вчера Нобелевские лауреаты подписали петицию против решения Трампа ограничить иммиграцию. Они отметили, что президентский указ вредит американской науке, а также может разделить семьи.

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Ограничения иммиграции стало одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Недавно он подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. При этом Президент США заверил граждан, что строительство заградительного сооружения на границе будет финансироваться из федерального бюджета, но со временем Мехико компенсирует все расходы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги беженцы Трамп США Канада
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