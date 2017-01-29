Трюдо пригласил беженцев в Канаду после антииммиграционного указа Трампа

Он заверил, что его страна с радостью примет всех, кто убегает от преследования.
"Те, кто бегут от преследований, террора и войны - канадцы приймують вас не зависимо от вашей веры. Разнообразие наша сила", - написал глава канадского правительства на своей странице в Twitter.
Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп запретил иммигрантам из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена приезжать в его страну. Это вызвало возмущение в мире. В частности, ООН призвала Вашингтон отказаться от этого решения.
А вчера Нобелевские лауреаты подписали петицию против решения Трампа ограничить иммиграцию. Они отметили, что президентский указ вредит американской науке, а также может разделить семьи.
Ограничения иммиграции стало одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Недавно он подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. При этом Президент США заверил граждан, что строительство заградительного сооружения на границе будет финансироваться из федерального бюджета, но со временем Мехико компенсирует все расходы.ZN.UA