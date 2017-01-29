Суд ограничил действие антииммиграционного указа Трампа

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Людей с действующими американскими визами не будут высылать обратно из аэропортов в США.

Суд частично отменил решение Трампа. Yahoo!News

Федеральный окружной суд Нью-Йорка разрешил в определенных случаях игнорировать распоряжение президента Дональда Трампа о запрете въезда на территорию США иммигрантов из 7 мусульманских стран.

Как сообщает "Русская служба би-би-си", судья Энн Доннели постановила, что мигрантов с действующими американскими визами нельзя отсылать обратно из аэропортов США. Кроме того, через американскую границу будут пропускать всех, у кого уже есть утвержденный статус беженца.

Это решение было принято на основе иска Американского союза защиты граждан. Оно будет действовать по всей стране и затронет около 200 человек, которые находятся в транзитных зонах аэропортов в США.

Вчера Нобелевские лауреаты подписали петицию против решения Трампа ограничить иммиграцию. Они отметили, что президентский указ вредит американской науке, а также может разделить семьи.

Ограничения иммиграции стало одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Недавно он подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. При этом Президент США заверил граждан, что строительство заградительного сооружения на границе будет финансироваться из федерального бюджета, но со временем Мехико компенсирует все расходы.