Трампу время назвать "пророссийски боевиков" правильно: российские захватчики - Forbes

Эксперт отмечает, что сомнения американского президента в контроле Москвы над террористами в Донбассе не оправданы.

По мнению эксперта, Трамп наконец может отбросить выдумки Москвы о том, что она якобы не контролирует боевиков в Донбассе. Yahoo!News

Интервьюв эфире Fox News, которое провел журналист Билл О'Райли, высмеяли как расказы плохо информированного президента. Он правильно сделал, что отказался называть Владимира Путина "убийцей", но сделал ошибку, когда усомнился в роли России в войне в Донбассе.

Об этом на страницах американского делового издания Forbes пишет исследователь Института Гувера Сенфордского университета Пол Родерик Грегори.

Он напоминает, как Трамп во время интервью предположил, что пророссийские боевики в Донбассе могут быть неподконтрольными Кремлю. При этом, он пообещал это "выяснить". Эксперт отмечает, что Трамп таким образом поднял ключевой вопрос, который избегают те, кто пытается противостоять российской агрессии на Востоке Украины.

"Несмотря на то, что мы знаем, что "пророссийские" силы воюют с помощью российского оборудования, российских наемников и широкой пропагандистской поддержки, мы поддерживаем удобную отговорку, что "повстанцы", "боевики", "сепаратисты", или как еще их называют СМИ, якобы принимают собственные политические, военные и экономические решения. Если это так, тогда "пророссийские" силы, говоря словам Трампа, "неподконтрольны", а Россию можно только попросить "надавить" на своих клиентов в Украине, к чему они могут прислушаться или нет. Таким образом, Россия выходит "миротворцем", а не агрессором на мирных переговорах", - говорится в статье.

Если же ситуация противоположная, и Россия отдает так называемым "пророссийским силам", гражданским и военным, приказы и использует собственные регулярные войска в бою против Украины, тогда Россия - агрессор, а не миротворец. И Трампу во время встречи с Путиным стоит помнить об этом. По мнению эксперта, Трамп будет требовать от своих разведчиков и советников ответа на вопрос, как ему относиться к России.

Грегори замечает, что сейчас Запад принял интерпретацию ситуации, которая говорит, что Россия "не контролирует, но имеет влияние" на боевиков в Донбассе. Канцлер Германии Ангела Меркель и предыдущий президент США Барак Обама неоднократно просили Путина "использовать свое влияние" на боевиков, чтобы положить конец войне. А Путин, изображая невиновного, уверял их, что мир в Украине в его собственных интересах.

"Запад принял интерпретацию, что Россия "не контролирует, а влияет" как удобное оправдание своей бездеятельности в противостоянии российской агрессии, если не брать во внимание санкции и заявления", - говорится в статье.

Эту интерпретацию Путин и его "гуру внешней политики" пытались продвигать все время, даже когда Россию ловили на горячем. Крупнейшим таким случаем стало дело падения малайзийского "Боинга 777". Международные следователи установили, что лайнер был сбит из российской системы "Бук" российской ракетой, которую запустил российский экипаж, который затем вместе с системой вернулся на территории России. Но Москва все равно отрицает это, несмотря на все доказательства. Дело о "Боинге" представляет смертельную угрозу для выдумок России, поскольку оно продемонстрировало ее причастность на высшем уровне к событиям в Донбассе.

Российский нарратив о том, что Москва "не контролирует, но влияет", основывается на трех принципах. Во-первых, на утверждении, что российской армии якобы нет на Востоке Украины. Во-вторых, что так называемыми "народными республиками" руководят якобы избранные представители и военные, которые принимают собственные политические и военные решения. В-третьих, что Россия якобы не передает "пророссийским силам" оружие и оборудование.

Грегори убежден, что все три основы опровергаются фактами. Он напоминает о репортаж BBC, в котором собраны доказательства, что Москва испытывает в Украине свое новое вооружение. Кроме того, количество жертв среди российских солдат в Донбассе "достигло уровня потерь США в Афганистане", Москва выдала тысячи военных наград за участие в войне против Украины. А российские солдаты постоянно размещают в социальных сетях фото с территории Украины. А международные наблюдатели теперь обвиняют "объединенные российско-сепаратистские силы" за усиление боев в "серой" зоне. Наиболее поразительным отрицанием Москвы стала бойня под Дебальцево, где регулярные российские войска выступили открыто против армии Украины, а российская пропаганда пыталась убедить, что это были местные боевики.

Также утверждение о том, что пророссийские силы якобы принимают собственные политические и военные решения, опровергает тот факт, что Луганском и Донецком руководят "политтехнологи" и агенты спецслужб, нагло "импортированные" из России. Автор напоминает о записях перехваченных разговоров советника Путина Сергея Глазева, который приказывал своим марионеткам захватить два города на Востоке Украины.

Разведывательные данные тоже указывают на то, что Россия контролирует и руководит силами местных и российских наемников на украинской территории. Грегори напоминает слова Госсекретаря Джона Керри: "Разведка записывает разговоры агентов, отдающих приказы из Москвы. Мы знаем точно, кто отдает приказы, мы знаем, откуда они поступают".

Это поднимает вполне логичный вопрос для Трампа: "До какой степени Путин имеет возможности и желание выполнить результат переговоров, который должен будет стать эффективным решением для российско-украинской войны?". Трамп не может поставить себя в ситуацию, в которой его партнер по переговорам сначала согласится с чем-то, а потом скажет, что он не контролирует своих марионеток на местах.

"Сторонники Украины боятся, что Трамп пожертвует ею ради дружбы с Путиным. Я не соглашусь. Будучи аутсайдером, Трамп, скорее всего, сделает больше для Украины, чем его предшественники, которые боялись назвать Путина агрессором, не противостояли против его мифологии и отказывались вооружить Украину на местах, чтобы не огорчить Путина", - пишет эксперт.

Он убежден, что имея за плечами сильную команду дипломатов, оппозицию обозленных на Россию демократов и сильную поддержку Украины со стороны республиканцев, Трамп может проигнорировать "политкорректность" к мифологии о независимости от России боевиков в Донбассе, а также утверждение, что вооружать Украину нельзя.

"У Трампа есть козыри, важнейший из которых - это 200-тысячная украинская армия, вооруженная США, а также надежда на то, что движение Украины к процветанию все больше будет делать ее недосягаемой для путинской России", - говорится в статье.

Ранее британское издание The Economist писало, что Трамп ошибается в выгодах "крупной сделки" с Россией. Детали нового подхода Трампа в России до сих пор неясны и изменчивы. Частично из-за разногласий среди окружения президента. Даже постоянный представитель США в ООН осудил российскую агрессию в Украине, тогда как Трамп не покидает своих симпатий к российскому президенту.

Подробнее об отношениях Киева с новой администрацией США и ходе Минского процесса читайте в статье Сергея Рахманина "Не ждать Годо!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".