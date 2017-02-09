Трамп бездумно выполняет обещания, вместо создания стратегии.

Трамп плохо понимает взаимосвязь между пунктами своей программы news.yahoo.com

Дональдбездумно выполняет свою предвыборную программу, не понимая, что одни пункты мешают другим. Об этом пишет международный аналитик и прогнозиств своей колонке на The New York Times

Автор считает, что с каждым днем поведение президента становится все более пугающим. В один день он унижает федерального судью, который не соглашается с ним, на следующий он безосновательно обвиняет СМИ в недостаточном информировании об актах терроризма. Его отсутствие уважения к институциям и правде проявляется так быстро, что начинаешь забывать, насколько безумным является это поведение для любого взрослого и как все танет плохо, когда США попадут в реальный кризис. А без кризиса не обойтись, учитывая алогичность мировоззрения Трампа.

"Сегодня мир гораздо взаимосвязанней, чем когда либо. Глобализация рынков, распространение мобильных телефонов, ускоренное развитие технологий и биологии, новые массовые потоки мигрантов и проблемы с климатом – все это взаимосвязано друг с другом. Получается, что нам нужен президент, который может объединить все эти точки и указать путь, который пролегает через большинство из них, избегая наихудших",– пишет автор.

Но Трамп не объединяет точки, а использует их, считает Фридман. Он сделал ряд отчаянных, несвязанных обещаний, чтобы его избрали. Теперь он просто выполняет их по очереди, не видя между ними связи. Это отличный способ "сделать Америку слабой и растянутой снова".

Трамп хочет быть более жестким с Китаем в торговле и безопасности, и это не безумно. Проблема в том, как он это делает. Он мог бы организовать торговый альянс в Тихоокеанском регионе, который окружит Китай. При этом США сделает так, чтобы страны из этой зоны приняли правила США, для доступа на огромный рынок. Это станет серьезной оппозицией Китаю в регионе, и это называется Транстихоокеанским партнерством.

Именно этим и занимался президент Обама, но Трамп отменил партнерство в первый же день своего президентства, даже не читая его. И теперь все союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе попадут под влияние Китая.

Также нужно понимать, почему рабочая сила в Мексике дешевле, чем в Америке. Во многом из-за слабых прав работников и стандартов труда, которые могли бы измениться, если б Мексика стала частью Транстихокеанского партнерства с США.

Но вместо этого Трамп решил построить стену, которая удержит мексиканских мигрантов и вернет компании в США. Тут можно вспомнить 11 сентября, когда США перекрыли границы с Канадой и Мексикой. Это привело к полной остановке производственных мощностей автомобильных компаний, ведь их производственные цепочки растянуты от Мексики до Канады. Низкая стоимость работы в Мексике, объединенная с работой с высокой добавочной стоимостью в США, делает американские автомобили конкурентоспособными в Европе, Японии и Китае.

США строило с Мексикой аи Канадой партнерские отношения в многих сферах от национальной безопасности, до оценки влияния третьих стран на регион. Это сотрудничество будет уничтожено, если поставить на границе с Мексикой стену и требовать оплатить ее возведение.

Если Трамп вернет все транснациональные корпорации в США, то это просто даст возможность выйти мексиканским компаниям на американский рынок на более выгодных условиях. Сами же компании, которые вернуться в США, будут вынуждены поднять свои цены. А новые рабочие места не появятся – производителям будет дешевле купить роботов и автоматизировать производство.

ООН сообщает, что 65 миллионов беженцев и мигрантов пытаются попасть в более развитые страны, среди которых и США. Что их толкает на переезд из своей страны? Войны, проблемы с несоблюдением прав человека, болезни. Трамп же в первую неделю президентства назначил людей, которые выступают против международной помощи.

Трамп также хотел подружиться с Путиным для победы над ИГИЛ в Сирии. Это вполне достойная цель. Но ведь Путин не пытается уничтожить ИГИЛ, он борется с демократией в Сирии, чтобы удержать пророссийского диктатора у власти.

Союзники Путина в Сирии это Иран, Хезболла, наемники из Пакистана и Афганистана. Эти группы не являются союзниками США. Трамп сказал, что сунниты также будут сотрудничать с США для войны против ИГИЛ. Но возможно ли это после запрета гражданам суннитских стран въезжать в Соединенные Штаты?

И никто не знает, кому эти запреты помешают въехать на территорию Америки. Отец Стива Джобса в свое время приехал из Сирии.

"Какой же беспорядок происходит, когда ты просто выполняешь пункты своей программы, но никак не можешь их связать", – удивляется Фридман.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд, которые недавно устроили эскалацию войны на Востоке Украины. Тем самым он фактически становится на сторону президента России Владимира Путина, который уже долге время отрицает причастность своей страны к конфликту в соседней стране.