Трамп допустил смягчение санкций против РФ в обмен на ядерную сделку

Избранный президент США раскритиковал вмешательство России в сирийский конфликт.

Трамп назвал очередное условие отмены санкций против России и заявил о готовности доверять Путину Yahoo!News

Избранный президент СШАзаявил о возможности смягчения санкций против России в обмен на сокращение ядерных вооружений.

"Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, однако я полагаю, что может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше", – сказал Трамп в интервью британскому изданию The Times, опубликованном в воскресенье, 15 января.

Избранный президент сообщил о готовности на посту главы государства доверять президенту РФ Владимиру Путину и федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, допустив, что это может "продлиться недолго".

Трамп также раскритиковал военное вмешательство России в сирийский конфликт, что привело к "страшной гуманитарной катастрофе". "Это очень плохо", – охарактеризовал ситуацию в Сирии будущий президент США.

Говоря о Brexit, Трамп пообещал в ближайшие недели после инаугурации встретиться с британским премьером Терезой Мэй и предложить ей "справедливую сделку", чтобы сделать выход Соединенного Королевства из ЕС "великим делом".

Трамп допустил, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать Евросоюз из-за миграционного кризиса.

Он в очередной раз пообещал укрепить границы США, а также раскритиковал внешнюю политику США, заявив, что решение о вторжение в Ирак, вероятно, является худшим решением в истории страны, а дела в Афганистане также идут достаточно плохо.

Ранее в интервью The Wll Street Journal Трамп допустил смягчений санкций против России, если она докажет свою эффективность в борьбе против исламистского терроризма.

Как сообщалось, в пятницу, 13 января, президент США Барак Обама перед уходом в отставку продлил еще на один год действие распоряжения о введении санкций против России за ее агрессию против Украины.

29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс.