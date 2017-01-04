Конгресс не позволит Трампу ослабить санкции против России – Чалый

Дипломат спрогнозировал, что Вашингтон будет вести внешнюю политику с позиции силы.

Посол Украины в США рассказал о перспективах сотрудничества Киева с Вашингтоном после инаугурации Трампа president.gov.ua

Посол Украины в СШАвыразил уверенность, что прагматичное республиканское большинство в Конгрессе осознает важность санкционного давления на Россию из-за угрозы, которую она представляет как для соседних государств, так и для США. Поэтому президентская администрация Дональда Трампа не сможет пересмотреть санкционную политику Вашингтона в отношении Кремля.

"Что касается санкций против России, очевидно, что прагматичные республиканцы, прежде всего в Конгрессе, понимают важность продолжения активной политики на этом направлении. Я не думаю, что санкции, связанные с Крымом, будут отменены", – заявил дипломат в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник, 3 января.

Чалый отметил, что судьба санкций, введенных против РФ за вооруженную агрессию в Донбассе, будет зависеть от выполнения Минских договоренностей.

"Вряд ли желание сыграть "быструю партию" с Путиным найдет результативное решение, если только Россия полностью не выполнит Минские договоренности. При этом, возможно, вырастет роль других инструментов, в том числе предоставления оборонного оружия для Украины", – допустил посол.

Он также не исключил, что администрация Трампа может пересмотреть вопрос предоставления Украине летальных вооружений.

"Не секрет, что препятствием на пути получения Украиной летального оружия остается позиция действующего президента США (Барака Обамы, – ред.). Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", – отметил посол.

По словам Чалого, в ближайшие годы Вашингтон будет склоняться к ведению внешней политики с позиции силы. При этом роль отдельных стран, в противовес международным институтам, существенно возрастет. С другой стороны, администрация Трампа будет наращивать эффективность вооруженных сил и правоохранительной системы, как и было обещано во время избирательной кампании.

"В целом я смотрю на следующий период как на период возможностей", – резюмировал посол Украины в США.

Накануне сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Сенат не поддержит возможные инициативы президентской администрации Дональда Трампа по ослаблению санкций против России.

Его коллега-демократ Линдси Грэм заявил, что Конгресс в 2017 году будет работать над усилением санкционного давления на РФ в связи с кибератаками на США.

Перед этим европейские СМИ сообщили, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с РФ. Сообщается, что Киссинджер должен стать посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Идея плана состоит в том, что Россия, согласно задумке, гарантирует безопасность на востоке Украины и выводит войска из Донбасса, а Запад постепенно снижает санкционное давдение и не вмешивается в "крымский вопрос".