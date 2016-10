Трамп заявил, что выборы президента США заранее сфальсифицированы

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что предстоящие в ноябре выборы уже сфальсифицированы.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, обвинив в фальсификациях "нечестные средства информации, которые поддерживают нечестную Хиллари (Хиллари Клинтон, кандидата от Демократической партии)".

The election is absolutely being rigged by the dishonest and distorted media pushing Crooked Hillary - but also at many polling places - SAD