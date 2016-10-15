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Все больше женщин обвиняют Трампа в домогательствах – СМИ

15 октября в 10:45

Еще две американки - Кристин Андерсон и Саммер Зервос рассказали свои истории с домогательствами, которые якобы произошли в 1990-е и начале 2000-х годов.

Дональд Трамп
Трамп все обвинения отрицает
Еще две американки обвинили кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.

Так, 46-летняя Кристин Андерсон сообщила газете Washington Post, что в 1990-е годы, когда она работала официанткой в одном из клубов на Манхэттене в Нью-Йорке, Трамп попытался залезть ей под юбку рукой.

Другое обвинение прозвучало от Саммер Зервос, бывшей участницы телевизионного шоу "Ученик", ведущим которого был Трамп.

Она рассказала, что в 2007 году в Лос-Анджелесе Трамп пригласил ее в отель Beverly Hills на собеседование о возможной работе и сразу же при встрече стал целовать и пытаться склонить к интимной близости.

41-летняя Зервос также сообщила, что позднее ей была предложена низкооплачиваемая работа в одной из компаний Трампа.

Ранее некоторые американские издания привели заявления нескольких женщин о приставаниях и оскорблениях со стороны миллиардера.

Трамп назвал все эти заявления ложью и подчеркнул, что нет никаких доказательств этим обвинениям, а вся эта кампания против него организована "Клинтонами и их союзниками".

Ранее сообщалось, что две американки обвинили в сексуальной агрессии Трампа. Один из случаев якобы произошел еще 36 лет назад. 74-летняя Джессика Лидс из Манхэттена, сообщила газете, что 38-летней она сидела рядом с Трампом в салоне самолета, летевшего в Нью-Йорк. Вторая фигуранта скандала, Рэйчел Крукс, сообщила, что ее в 22-летнем возрасте Трамп насильно поцеловал у дверей лифта в Трамп-тауэр. В штабе Трампа назвали эту публикацию выдумкой.

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Как сообщалось, что Обама призвал республиканцев отказаться от поддержки "непригодного для президентства" Трампа. Обама заявил, что невозможно ругать Трампа за его непристойные высказывания о женщинах и одновременно поддерживать его как сегодняшнего претендента на самую важную должность в мире. 

Ряд высокопоставленных республиканцев, включая спикера палаты представителей Пола Райана, дистанцировались от Дональда Трампа, после того как журналисты сумели раздобыть и предать огласке старую видеозапись, на которой Трамп в вульгарных выражениях отзывается о женщинах. Трамп же обвинил своих критиков в лагере республиканцев в нелояльности, заявив, что теперь его ничего не сковывает в его битве за Америку, которую он отныне поведет так, как считает нужным. Он также похвалился готовностью отказаться от поддержки партийных руководителей.

Несколько политиков-республиканцев уже призвали Трампа снять свою кандидатуру после обнародования 7 октября видеозаписи, на которой миллиардер, в частности, оскорбительно отзывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги Трамп обвинение женщина Обама
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