Трамп встретился с кандидатом на должность госсекретаря Ромни

Встреча продолжалась почти полтора часа, Трамп и Ромни остались довольны беседой.
Во второй половине дня Трамп, а также будущий вице-президент Майк Пенс, встретились с Миттом Ромни, которому предлагают должность главы Государственного департамента, сообщает Reuters.
Встреча продолжалась около 80 минут и проходила в гольф-клубе Трампа в Нью-Джерси.
Выйдя к журналистам, Трамп заявил, что остался доволен беседой. Ромни, в свою очередь, уточнил, что разговор был глубоким и обстоятельным. Собеседники, в частности, обсуждали внешнеполитические вызовы и угрозы, которые стоят перед США.
"Я ценю шанс пообщаться с избранным президентом и с нетерпением жду прихода новой администрации и того, что должно произойти", – отметил кандидат на должность госсекретаря.
Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA