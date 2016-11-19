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Трамп встретился с кандидатом на должность госсекретаря Ромни

19 ноября в 22:46

Встреча продолжалась почти полтора часа, Трамп и Ромни остались довольны беседой.

Трамп Ромни
Трамп и Ромни обсудили перспективы внешней политики США
Голос Америки (русская служба)
Избранный президент США Дональд Трамп провел первую из запланированных на субботу, 19 ноября, встреч с кандидатами на должности в новой администрации.

Во второй половине дня Трамп, а также будущий вице-президент Майк Пенс, встретились с Миттом Ромни, которому предлагают должность главы Государственного департамента, сообщает Reuters.

Встреча продолжалась около 80 минут и проходила в гольф-клубе Трампа в Нью-Джерси.

Выйдя к журналистам, Трамп заявил, что остался доволен беседой. Ромни, в свою очередь, уточнил, что разговор был глубоким и обстоятельным. Собеседники, в частности, обсуждали внешнеполитические вызовы и угрозы, которые стоят перед  США.

"Я ценю шанс пообщаться с избранным президентом и с нетерпением жду прихода новой администрации и того, что должно произойти", – отметил кандидат на должность госсекретаря.

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Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.    

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп выборы США президент Ромни
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