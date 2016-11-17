Трамп может назначить генпрокурором США бывшего соперника по выборам – Bloomberg

Тед Круз информацию о своей работе в команде Трампа пока не подтвердил.

Тед Круз может стать новым генпрокурором США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может назначить на должность генерального прокурора Соединенных штатов своего бывшего внутрипартийного соперника по выборам, сенатора от штата Техас Теда Круза.

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что Круза видели около Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где он посетил Трампа. Однако сам Круз не подтвердил информацию о своей возможной работе в команде нового президента.

Тэд Круз получил юридическое образование в Гарварде, занимался частной практикой, работал в администрации Джоржа Буша-младшего, был заместителем генпрокурора США.

Напомним, Тед Круз считался главным соперником Дональда Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии, но отказался от дальнейшей борьбы в начале мая после поражения на праймериз в Индиане. В июле Круз не поддержал кандидатуру Трампа на съезде республиканцев в Кливленде, на котором тот был провозглашен официальным кандидатом на пост президента США. В конце сентября Круз объявил, что все же поддержит Трампа на выборах.