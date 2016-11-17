Трамп может назначить генпрокурором США бывшего соперника по выборам – Bloomberg

Тед Круз информацию о своей работе в команде Трампа пока не подтвердил.
Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что Круза видели около Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где он посетил Трампа. Однако сам Круз не подтвердил информацию о своей возможной работе в команде нового президента.
Тэд Круз получил юридическое образование в Гарварде, занимался частной практикой, работал в администрации Джоржа Буша-младшего, был заместителем генпрокурора США.
Напомним, Тед Круз считался главным соперником Дональда Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии, но отказался от дальнейшей борьбы в начале мая после поражения на праймериз в Индиане. В июле Круз не поддержал кандидатуру Трампа на съезде республиканцев в Кливленде, на котором тот был провозглашен официальным кандидатом на пост президента США. В конце сентября Круз объявил, что все же поддержит Трампа на выборах.ZN.UA