Бинес-интересы Трампа создают проблемы для его президентства – FT

В истории США еще не было кандидата в президенты, который потенциально был бы заинтересован использовать свою должность в корыстных целях.

Если Трамп сохранит свой бизнес, он нарушит конституцию США. Flickr/Gage Skidmore

2 ноября американское агентство, которое защищает права рабочих, постановило, что администрация Trump International Hotel в Лас-Вегасе нарушила федеральный закон, отказавшись от переговоров относительно контрактов с профсоюзом, который представляет персонал отеля.

А уже через 5 дней после этого совладелец заведения Дональд Трамп был избран президентом США и получил полномочия сформировать республиканский состав регулятора – Национального совета по трудовым отношениям. Тем самым он может повлиять на решение относительно его бизнеса.

Об этом сегодня пишет Financial Times. Такая вероятность указывает на центральную этическую дилемму, которая встала перед администрацией Трампа. В США еще не было победителя на выборах, чьи бы финансовые интересы конфликтовали с его новыми полномочиями. У Трампа остается время до инаугурации, назначенной на 20 января, чтобы защитить себя от критики и заверить, что общественное благо для него важнее, чем его собственное.

Во время кампании Трамп говорил, что передаст свои активы в "слепой траст". Так делали многие его предшественники. Но этот "траст" возглавят его дети: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Критики указывают на то, что такой "траст" не будет ни "слепым", ни независимым.

"Передача управления детям не решает проблему. Он все равно останется собственником. Он до сих пор не представил ни одного плана, который бы позволил устранить конфликт интересов и двигаться дальше", - сказал бывший юрист Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер, который работал в администрации Джорджа Буша.

По словам бывшего советника по вопросам этики президента Барака Обамы Нормана Ейзена, лучшее, что Дональд Трамп может сделать – это ликвидировать свои холдинги и инвестировать дохода действительно в "слепой траст", которым будут руководить независимые доверенные лица. Однако он добавил, что у Трампа нет юридического обязательства это делать.

Пейнтер указывает на два потенциальных конфликта интересов для следующего президента США. Первый из них касается его долгов на сотни миллионов долларов. Это бремя может повлиять на регулятивную работу его администрации. Усложняет ситуацию то, что крупнейшим кредитором Трампа выступает Deutsche Bank, у которого как раз проблемы с американским Департаментом юстиции.

Другой конфликт может возникнуть из-за статьи американской конституции под названием "Пункт о жалованьи". Она запрещает президенту получать любые ценности от "королей, принцев или иностранных государств" без разрешения Конгресса. А это создает серьезную проблему для президента-бизнесмена, чьи активы размещены от Ирландии и Шотландии до Филиппин и Панамы. Получение доходов из этих стран может оказаться антиконституционным.

Тем временем, в США звучит критика политических намерений нового президента. Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией. По его словам, предыдущее такое "перезагрузка" отношений привело к вторжению России в Украину и Сирию. Цена новой попытки улучшить отношения может оказаться слишком дорогой для США.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".