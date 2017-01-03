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Трамп упрекнул Китай в нежелании решать ядерную проблему КНДР

3 января в 02:38

Избранный президент США пообещал не допустить создания Северной Кореей стратегических ядерных вооружений.

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Трамп прокомментировал заявление Ким Чен Ына о межконтинентальной баллистической ракете
Flickr/ Gage Skidmore
Избранный президент США Дональд Трамп упрекнул Китай в отсутствии желания урегулировать ядерную проблему КНДР.

"Китай забрал у США огромные средства и богатства в рамках абсолютно одностороннего торгового соглашения, но не хочет помогать с Северной Кореей. Как мило!", – сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Трампа в Twitter 3 января.

 

Трамп также пообещал не допустить завершения разработки Пхеньяном стратегических ядерных вооружений.

"Северная Корея только заявила, что находится на финальной стадии разработки ядерного оружия, способного достичь США. Этого не будет!", – пообещал политик.

 

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Напомнми, лидер КНДР Ким Чен Ын во время новогоднего обращения заявил о подготовке к испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщалось, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное  испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги КНДР Корея испытания ядерное оружие Трамп Китай
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