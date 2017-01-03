Трамп упрекнул Китай в нежелании решать ядерную проблему КНДР

Избранный президент США пообещал не допустить создания Северной Кореей стратегических ядерных вооружений.

Трамп прокомментировал заявление Ким Чен Ына о межконтинентальной баллистической ракете Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент США Дональд Трамп упрекнул Китай в отсутствии желания урегулировать

"Китай забрал у США огромные средства и богатства в рамках абсолютно одностороннего торгового соглашения, но не хочет помогать с Северной Кореей. Как мило!", – сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Трампа в Twitter 3 января.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 січня 2017 р.

Трамп также пообещал не допустить завершения разработки Пхеньяном стратегических ядерных вооружений.

"Северная Корея только заявила, что находится на финальной стадии разработки ядерного оружия, способного достичь США. Этого не будет!", – пообещал политик.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 січня 2017 р.

Напомнми, лидер КНДР Ким Чен Ын во время новогоднего обращения заявил о подготовке к испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщалось, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала.