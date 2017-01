Трамп упрекнул Китай в нежелании решать ядерную проблему КНДР

Избранный президент США Дональд Трамп упрекнул Китай в отсутствии желания урегулировать

"Китай забрал у США огромные средства и богатства в рамках абсолютно одностороннего торгового соглашения, но не хочет помогать с Северной Кореей. Как мило!", – сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Трампа в Twitter 3 января.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!

Трамп также пообещал не допустить завершения разработки Пхеньяном стратегических ядерных вооружений.

"Северная Корея только заявила, что находится на финальной стадии разработки ядерного оружия, способного достичь США. Этого не будет!", – пообещал политик.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!