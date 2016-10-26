КНДР не откажется от ядерного оружия – шеф разведки США

Вашингтон продолжает требовать от Пхеньяна "изменить свое поведение".
"Обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи является нереальным делом. Они (корейцы) не собираются этого делать", - сказал Клеппер выступая в американском Совете по международным отношениям, передает "Интерфакс-Украина".
Он также добавил, что для КНДР развитие ядерных программ является "билетом на выживание".
Однако на этом же мероприятии с Клеппером не согласился официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.
"В нашей политике в отношении Северной Кореи ничего не изменилось, мы продолжим добиваться поверяемой денуклеаризации полуострова", - сказал он, подчеркнув, что США "от этого не отказались" и будут требовать от Пхеньяна "изменить свое поведение".
Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.
Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина