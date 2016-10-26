КНДР не откажется от ядерного оружия – шеф разведки США

Вашингтон продолжает требовать от Пхеньяна "изменить свое поведение".

Главный разведчик США считает, что Северная Корея от ядерного оружия не откажется ЦТАК

Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил, что усилия, направленные на то, чтобы вынудить Северную Корею отказаться от развития своих ядерных разработок, обречены на провал.

"Обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи является нереальным делом. Они (корейцы) не собираются этого делать", - сказал Клеппер выступая в американском Совете по международным отношениям, передает "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что для КНДР развитие ядерных программ является "билетом на выживание".

Однако на этом же мероприятии с Клеппером не согласился официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.

"В нашей политике в отношении Северной Кореи ничего не изменилось, мы продолжим добиваться поверяемой денуклеаризации полуострова", - сказал он, подчеркнув, что США "от этого не отказались" и будут требовать от Пхеньяна "изменить свое поведение".

Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.

Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".