Трамп спешит провести телефонный разговор c Путиным после получения от него "чудесного" письма

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Новый президент США, следуя российской позиции, выступает против свержения сирийского президента Башара Асада.

Трамп сообщил, что получил "чудесное" письмо от российского лидера

Новоизбранныйпланирует в ближайшее время провести переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным, об этом пишет The Wall Street Journal

В интервью изданию Трамп сообщил, что получил "чудесное" письмо от российского лидера, добавив, что в ближайшее время намерен провести с ним телефонный разговор.

Также в контексте разговора о России, Трамп затронул сирийский вопрос. По мнению нового американского президента, США нужно уделить более пристальное внимание борьбе с ИГ, а не попыткам свергнуть Асада.

"Сирия ведет борьбу с "Исламским государством", и мы хотим избавиться от ИГ. Россия сейчас находится в тесном союзе с Сирией, и теперь у нас есть Иран, который становится ещё более сильным благодаря нам и который является союзником Сирии. Теперь мы поддерживаем повстанцев против Сирии, и у нас нет понимания, кто эти люди. Если США нападут на Асада, то это приведет к борьбе с Россией", - сказал Трамп.

Накануне издание Financial Times писало, что "большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".