Трамп согласился работать президентом США за 1 доллар в год

Будущий президент Соединенных штатов заявил, что не примет зарплату в 400 тысяч долларов в год.

Трамп отказался от президентской зарплаты

Миллиардер Дональд Трамп , избранный 45-м президентов США, заявил, что откажется от президентской зарплаты в размере 400 тыс. долларов в год и готов работать за символическую плату – 1 доллар.

"Я не собираюсь получать зарплату, я ее не беру", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS, сообщает "Интерфакс". Трамп отметил, что отказаться от зарплаты обещал еще в ходе своей предвыборной кампании.

"Думаю, что буду по закону получать (как президент – ред) один доллар в год", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп после официального вступления в должность президента США передаст свою собственность в анонимное доверительное управление.

По данным Trump Organization, руководит которой Трамп, кроме собственности в США (гостиницы, казино и т.п.), ей принадлежат небоскребы в Турции, на Филиппинах и в Уругвае, престижные гольф-клубы в Шотландии, Ирландии и ОАЭ, отели в Канаде, Ирландии и Панаме, а также строящиеся отели в Бразилии и Канаде. Журнал Forbes оценивает личное состояние Трампа в 3,7 млрд долларов.