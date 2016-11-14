Топ Новости
<
>

В МИД подтвердили готовность Украины сотрудничать с администрацией Трампа

14 ноября в 02:33

Украинские политики и дипломаты активизируют контакты с представителями как Республиканской, так и Демократической партий США.

Дональд Трамп1_1
Климкин собирается организовать встречу Трампа с Порошенко
Flickr/Michael Vadon
Украина готова к сотрудничеству с избранным президентом США Дональдом Трампом и его республиканской администрацией, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. При  этом украинские политики и дипломаты продолжат поддерживать активные контакты с представителями Демократической партии в Сенате и Палате Представителей.

"Основной акцент будет на установлении действенных связей с командой Трампа, но это не значит, что мы прекратим все связи с демократами. Нам нужна эффективная двухпартийная поддержка", – заявил глава МИД в интервью ТСН, опубликованном в воскресенье, 13 ноября.

Климкин также выразил уверенность, что Запад будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Сами мы точно не останемся, потому что в цивилизованном и трансатлантическом сообществе есть понимание, что такое Россия", – подчеркнул дипломат.

Министр также рассказал о работе внешнеполитического ведомства над подготовкой встречи президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

"Сейчас будем обсуждать с командой Трампа, состоится ли встреча с президентом до вступления в должность, либо после", – сообщил Климкин.

Читайте также: Столтенберг Трампу: не время сомневаться в значении партнерства между Европой и США

Как сообщалось, после оглашения результатов выборов в США президент Порошенко поздравил Трампа с победой и пригласил его в Киев.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ТСН
Читайте также
Тэги Трамп выборы США президент Климкин Порошенко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.63
EUR 27.95
Последние новости