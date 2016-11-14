В МИД подтвердили готовность Украины сотрудничать с администрацией Трампа

Украинские политики и дипломаты активизируют контакты с представителями как Республиканской, так и Демократической партий США.

Климкин собирается организовать встречу Трампа с Порошенко Flickr/Michael Vadon

Украина готова к сотрудничеству с избранным президентом СШАи его республиканской администрацией, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. При этом украинские политики и дипломаты продолжат поддерживать активные контакты с представителями Демократической партии в Сенате и Палате Представителей.

"Основной акцент будет на установлении действенных связей с командой Трампа, но это не значит, что мы прекратим все связи с демократами. Нам нужна эффективная двухпартийная поддержка", – заявил глава МИД в интервью ТСН, опубликованном в воскресенье, 13 ноября.

Климкин также выразил уверенность, что Запад будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Сами мы точно не останемся, потому что в цивилизованном и трансатлантическом сообществе есть понимание, что такое Россия", – подчеркнул дипломат.

Министр также рассказал о работе внешнеполитического ведомства над подготовкой встречи президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

"Сейчас будем обсуждать с командой Трампа, состоится ли встреча с президентом до вступления в должность, либо после", – сообщил Климкин.

Как сообщалось, после оглашения результатов выборов в США президент Порошенко поздравил Трампа с победой и пригласил его в Киев.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".