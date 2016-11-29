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Трамп предложил должности в администрации женщинам – выходцам из семей мигрантов – CNN

29 ноября в 23:30

Предвыборная кампания избранного президента сопровождалась жесткой антииммигрантской риторикой.

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В администрации Трампа будут работать граждане США индийского и китайского происхождения
Flickr/ Gage Skidmore
Избранный президент США Дональд Трамп в процессе формирования новой администрации предложил должности в правительстве трем женщинам,  которые являются детьми мигрантов, сообщает CNN.

Среди них – губернатор Южной Каролины Никки Хэйли, которой избранный президент предложил должность постоянного представителя США в ООН. Хэйли родилась в семье сикхов-иммигрантов из индийского штата Пенджаб.

Хэйли жестко критиковала Трампа во время его предвыборной кампании. В феврале она заявила, что "точно не хотела бы видеть  Трампа президентом".

Уроженка Тайваня Элейн Чао, бывшая министр труда в администрации президента Джорджа Буша-младшего, может возглавить министерство транспорта.  

И Хэйли, и Чао должны пройти проверку до того, как их кандидатуры будту рассмотрены на сенатских слушаниях по утверждению на должности в правительстве.

Дочери индийских иммигрантов Симе Верме команда Трампа намерена получить управление центром медицинских сервисов Medicare и Medicaid, созданных по инициативе президента Барака Обамы.

"Для меня честь предложить Симе Верме должность управляющего центром медицинских сервисов Medicare и Medicaid. У нее есть многолетний опыт консультирования в этой сфере и администрирования сложных государственных систем", – заявил Трамп.  

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Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.    

Подробнее о возможном составе президентской администрации читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп президент США администрация
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