Трамп предложил должности в администрации женщинам – выходцам из семей мигрантов – CNN

Предвыборная кампания избранного президента сопровождалась жесткой антииммигрантской риторикой.

В администрации Трампа будут работать граждане США индийского и китайского происхождения Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент СШАв процессе формирования новой администрации предложил должности в правительстве трем женщинам, которые являются детьми мигрантов, сообщает CNN

Среди них – губернатор Южной Каролины Никки Хэйли, которой избранный президент предложил должность постоянного представителя США в ООН. Хэйли родилась в семье сикхов-иммигрантов из индийского штата Пенджаб.

Хэйли жестко критиковала Трампа во время его предвыборной кампании. В феврале она заявила, что "точно не хотела бы видеть Трампа президентом".

Уроженка Тайваня Элейн Чао, бывшая министр труда в администрации президента Джорджа Буша-младшего, может возглавить министерство транспорта.

И Хэйли, и Чао должны пройти проверку до того, как их кандидатуры будту рассмотрены на сенатских слушаниях по утверждению на должности в правительстве.

Дочери индийских иммигрантов Симе Верме команда Трампа намерена получить управление центром медицинских сервисов Medicare и Medicaid, созданных по инициативе президента Барака Обамы.

"Для меня честь предложить Симе Верме должность управляющего центром медицинских сервисов Medicare и Medicaid. У нее есть многолетний опыт консультирования в этой сфере и администрирования сложных государственных систем", – заявил Трамп.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о возможном составе президентской администрации читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".