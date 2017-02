Трамп пообещал ввести новые меры безопасности в США со следующей недели

После того, как суд заблокировал действие, президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые меры безопасности США на следующей неделе.

Трамп также выразил уверенность, что он выиграет суд, и действие указа о запрете на въезд в США выходцам из семи мусульманских стран будет восстановлено в полном объеме, сообщило агентство AFP вечером в пятницу, 10 февраля.

#BREAKING Trump promises new security measures 'next week' after travel ban freeze upheld