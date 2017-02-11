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Трамп пообещал ввести новые меры безопасности в США со следующей недели

11 февраля в 00:25

Президент США заявил, что выиграет суд по делу о антииммиграционном указе.

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Трамп не намерен идти на уступки в визовой политике
whitehouse.gov
После того, как суд заблокировал действие антииммиграционного указа, президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые меры безопасности США на следующей неделе.

Трамп также выразил уверенность, что он выиграет суд, и действие указа о запрете на въезд в США выходцам из семи мусульманских стран будет восстановлено в полном объеме, сообщило агентство AFP вечером в пятницу, 10 февраля.

 

Как сообщалось, Апелляционный суд США оставил в силе решение о приостановке антииммиграционного указа Трампа.

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Ранее стало известно, что антииммиграционный указ Трампа теперь не влияет на собственников грин-карт. Теперь владельцам грин-карт не нужно будет проходить повторную проверку, если они являются легальными постоянными жителями США

Напомним, что после вступления на должность Трамп подписал несколько указов. В частности, 27 января Трамп распорядился в течение 4 месяцев не впускать в страну беженцев из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ вступил в действие уже на следующий день. Президент США объяснил свое решение борьбой с терроризмом. Но его решение вызвало недовольство у международного сообщества. В частности, ООН призвала Вашингтон отказаться от этих ограничений и предоставлять убежище людям, которые в нем нуждаются.

Также 12 нобелевских лауреатов подписали петицию против указа президента Трампа. В документе говорится о том, что решение президента негативно повлияет на науку в США, ведь в стране учатся и работают иностранцы. Кроме того, оно может даже разлучить семьи. Поскольку одним запретят въезжать в США, а другие не смогут вернуться, если уедут из страны.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп мигранты запрет граница указ
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