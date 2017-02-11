Трамп пообещал ввести новые меры безопасности в США со следующей недели

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президент США заявил, что выиграет суд по делу о антииммиграционном указе.

Трамп не намерен идти на уступки в визовой политике whitehouse.gov

После того, как суд заблокировал действие, президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые меры безопасности США на следующей неделе.

Трамп также выразил уверенность, что он выиграет суд, и действие указа о запрете на въезд в США выходцам из семи мусульманских стран будет восстановлено в полном объеме, сообщило агентство AFP вечером в пятницу, 10 февраля.

#BREAKING Trump promises new security measures 'next week' after travel ban freeze upheld — AFP news agency (@AFP) 10 лютого 2017 р.

Как сообщалось, Апелляционный суд США оставил в силе решение о приостановке антииммиграционного указа Трампа.

Ранее стало известно, что антииммиграционный указ Трампа теперь не влияет на собственников грин-карт. Теперь владельцам грин-карт не нужно будет проходить повторную проверку, если они являются легальными постоянными жителями США

Напомним, что после вступления на должность Трамп подписал несколько указов. В частности, 27 января Трамп распорядился в течение 4 месяцев не впускать в страну беженцев из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ вступил в действие уже на следующий день. Президент США объяснил свое решение борьбой с терроризмом. Но его решение вызвало недовольство у международного сообщества. В частности, ООН призвала Вашингтон отказаться от этих ограничений и предоставлять убежище людям, которые в нем нуждаются.

Также 12 нобелевских лауреатов подписали петицию против указа президента Трампа. В документе говорится о том, что решение президента негативно повлияет на науку в США, ведь в стране учатся и работают иностранцы. Кроме того, оно может даже разлучить семьи. Поскольку одним запретят въезжать в США, а другие не смогут вернуться, если уедут из страны.