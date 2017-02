Суд отказался восстановить указ Трампа об ограничении миграции

Тем самым, апелляционный суд поддержал решение федерального судьи Сиэтла, который ранее постановил приостановить действие президентского указа на неопределенный срок.

Дональд Трамп резко отреагировал на новое решение. "Встретимся в суде. На карту поставлена безопасность нашей страны", - говорится в сообщении Трампа в Twitter.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!