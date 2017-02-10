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Суд отказался восстановить указ Трампа об ограничении миграции

10 февраля в 02:55

Президент США намерен обжаловать решение суда. 

мусульмане коран
Суд проигнорировал "антимусульманский" указ Трампа
kazan2013.com
Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа президента США Дональда Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских стран. 

Тем самым, апелляционный суд поддержал решение федерального судьи Сиэтла, который ранее постановил приостановить действие президентского указа на неопределенный срок. 

Дональд Трамп резко отреагировал на новое решение. "Встретимся в суде. На карту поставлена безопасность нашей страны", - говорится в сообщении Трампа в Twitter. 


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Напомним, что 25 января Трамп распорядился в течение 4 месяцев не впускать в страну граждан  Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ вступил в действие уже на следующий день. Президент США объяснил свое решение борьбой с терроризмом. Но его решение вызвало недовольство у международного сообщества. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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