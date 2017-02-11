Трамп поддержал Японию в территориальном споре с Китаем

Токио претендует на острова Сенкаку.
"Мы преданы безопасности Японии и всех регионов, находящихся под ее административным контролем, а также дальнейшему усилению нашего важнейшего союза", - заявил Трамп в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Острова Сенкаку находятся под контролем Японии, но на них претендует Китай, который называет их Дяоутай.
В совместном заявлении американский и японский лидеры подтверждают все статьи американо-японского договора о безопасности с 1960 года.
Обозреватели отмечают, что остаются неурегулированными разногласия между Вашингтоном и Токио относительно пакта о трансатлантическом партнерстве, участие в котором Трамп полностью отверг.
Дональд Трамп ранее провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином впервые с момента избрания президентом. Во время разговора Трамп успокоил китайского коллегу, что США не собирается оспаривать политику "одного Китая".Радіо Свобода , Польське радіо ,