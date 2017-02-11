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Трамп поддержал Японию в территориальном споре с Китаем

11 февраля в 04:22

Токио претендует на острова Сенкаку. 

Трамп и Абэ
Трамп и Абэ договорились по островам
Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке усилий Японии в решении территориального спора с Китаем относительно островов в Южно-Китайском море. 

"Мы преданы безопасности Японии и всех регионов, находящихся под ее административным контролем, а также дальнейшему усилению нашего важнейшего союза", - заявил Трамп в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 

Острова Сенкаку находятся под контролем Японии, но на них претендует Китай, который называет их Дяоутай.   

В совместном заявлении американский и японский лидеры подтверждают все статьи американо-японского договора о безопасности с 1960 года. 

Обозреватели отмечают, что остаются неурегулированными разногласия между Вашингтоном и Токио относительно пакта о трансатлантическом партнерстве, участие в котором Трамп полностью отверг.

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Дональд Трамп ранее провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином впервые с момента избрания президентом. Во время разговора Трамп успокоил китайского коллегу, что США не собирается оспаривать политику "одного Китая".

По материалам: Радіо Свобода , Польське радіо ,
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Тэги Япония Трамп острова контроль американец Токио Вашингтон безопасность
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