Япония намерена направить еще 2 миллиарда долларов на систему ПРО

Дополнительные средства в основном потратят на закупку комплексов ПРО Patriot PAC-3.

Япония закупит дополнительные системы Patriot

Японское правительство при рассмотрении поправок к действующему государственному бюджету в середине декабря планирует выделить еще 200 миллиардов иен (около 2 млрд. долларов) на укрепление системы собственной противоракетной обороны (ПРО). Планируется, что средства в основном потратят на закупку усовершенствованных ракет для мобильных комплексов ПРО Patriot PAC-3, сообщает издание The Japan News.

Также на дополнительно выделенные средства также модернизируют противоракетные комплексы на подводных лодках.

Ранее сообщалось, что в Японии планируют утвердить самый большой военный бюджет в истории государства, направив на армию в 2017 году 5,16 триллиона иен (примерно 51,6 млрд долларов). По сравнению с 2016 годом военный бюджет увеличится на 2,3%.

Расходы на оборону в Японии стали расти с 2013 года, после возвращения к власти нынешнего премьер-министра Синдзо Абэ. Абэ и его политическая сила предлагает исключить статью 9 конституции, которая была внесена в 1947 году. В ней говорится о том, что Япония отказывается от войны как метода решения международных споров и от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.