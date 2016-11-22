Трамп передумал преследовать Клинтон по делу об электронной переписке

Избранный президент США отказался от своего предвыборного обещания.

Трамп решил помочь Клинтон "залечить раны поражения"

Избранный президент СШАне намерен инициировать дальнейшее расследования дела о служебной переписки экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, о необходимости которого он говорил во время избирательной кампании.

"Он не намерен далее продвигать эти обвинения", – сообщила советник Трампа Кэлиэнн Конвей в интервью MSNBC во вторник, 22 ноября.

При этом Конвей призвала Клинтон осознать, что большинство американцев не считают ее честным человеком и заслуживающим доверия политиком, передает "Голос Америки".

"Если своими действиями Трамп поможет ей залечить раны поражения, то возможно, это будет хорошим решением", – подытожила советник новоизбранного президента США.

Во время избирательной кампании, в том числе во время предвыборных дебатов, Трамп обещал иницировать уголовное преследование экс-госсекретаря Клинтон за использование личной электронной почты для служебной переписки, касающейся вопросов национальной безопасности.

Как сообщалось, Федеральное бюро расследований США возобновило расследование по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон за 11 дней до выборов президента США. По результатам расследования ФБР не нашло никакого криминала в отношении Клинтон.

8 августа стало известно, что Минюст США закрыл дело о переписке Хилари Клинтон, а Госдепартамент возобновил расследование.

Ранее Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.

Напомним, в марте 2015 года стало известно, что Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, отправляла рабочие письма с личной электронной почты, а не с правительственной. Сама Клинтон утверждает, что в личной переписке не передавала секретной информации. ФБР не нашло в ее действиях признаков преступления.