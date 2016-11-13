Клинтон назвала виновного в своем поражении на выборах

Хиллари Клинтон обвинила в своем проигрыше главу ФБР Джеймса Коми.
На конференции с финансовыми донорами своей избирательной кампании Клинтон обвинила в своем проигрыше главу Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, сообщает ВВС.
Клинтон отметила, что решение Коми уведомить Конгресс о возобновлении расследования против нее всего за 11 дней до выборов создало негативный резонанс в СМИ и в результате помешало успешно завершить избирательную кампанию.
Напомним, что по результатам расследования ФБР не нашло никакого криминала в отношении Клинтон.
Напомним, что Федеральное бюро расследований США возобновило расследование по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон за 11 дней до выборов президента США.
8 августа стало известно, что Минюст США закрыл дело о переписке Хилари Клинтон, а Госдепартамент возобновил расследование.
Ранее Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.
Напомним, в марте 2015 года стало известно, что Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, отправляла рабочие письма с личной электронной почты, а не с правительственной. Сама Клинтон утверждает, что в личной переписке не передавала секретной информации. ФБР не нашло в ее действиях признаков преступления.ZN.UA