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Клинтон назвала виновного в своем поражении на выборах

13 ноября в 00:16

Хиллари Клинтон обвинила в своем проигрыше  главу ФБР Джеймса Коми.

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Клинтон рассказала, кто помешал ей победить на выборах
Flickr / Hillary for America
Хиллари Клинтон, которая на недавних выборах баллотировалась на пост президента США от Демократической партии, назвала виновного в своем поражении республиканцу Дональду Трампу.

На конференции с финансовыми донорами своей избирательной кампании Клинтон обвинила в своем проигрыше главу Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, сообщает ВВС.

Клинтон отметила, что решение Коми уведомить Конгресс о возобновлении расследования против нее всего за 11 дней до выборов создало негативный резонанс в СМИ и в результате помешало успешно завершить избирательную кампанию.

Напомним, что по результатам расследования ФБР не нашло никакого криминала в отношении Клинтон. 

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Напомним, что Федеральное бюро расследований США возобновило расследование по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон за 11 дней до выборов президента США.

8 августа стало известно, что Минюст США закрыл дело о переписке Хилари Клинтон, а Госдепартамент возобновил расследование.

Ранее Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.

Напомним, в марте 2015 года стало известно, что Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, отправляла рабочие письма с личной электронной почты, а не с правительственной. Сама Клинтон утверждает, что в личной переписке не передавала секретной информации. ФБР не нашло в ее действиях признаков преступления.

По материалам: ZN.UA
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