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Трамп опередил Клинтон по результатам подсчета голосов в 32 штатах

9 ноября в 05:49


Для полной победы одному из кандидатов понадобиться не менее 270 "электоральных голосов".

клинтон трамп
Подсчет голосов продолжается, пока лидирует Трамп
Premium_shots / Depositphotos
Уже известны результаты подсчетов голосов в 32 штатах США, где прошли выборы президента.

Кандидат-демократ Хиллари Клинтон побеждает в 9 штатах восточного побережья, в округе Колумбия, а также центральных штатах Нью-Мексико и Иллинойс. В целом у нее пока 109 голосов выборщиков, сообщает "Европейская правда".

Республиканец Дональд Трамп лидирует в 19 штатах, у него 169 голосов выборщиков.

Для полной победы одному из кандидатов необходимы 270 голосов выборщиков (электоральных голосов).

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По материалам: Европейская правда
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2 комментария
  • Виктор Михайлов Сегодня, 08:15 слава народу Украины, но не продажным и коррумпированным вождям Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Виктор Михайлов Сегодня, 08:14 а наши вожди вкинули дезу против Трампа в виде ничем не подтвержденным данным черной бухгалтерии партии регионов.И вот сейчас будет самое интересное, когда эти вожди будут пытаться лизать задницу Трампу.Но вот вопрос разрешит ли Трамп лизнуть задницу.Мораль-никогда не надо бежать впереди паровоза и надо быть честными к самим себе Ответить Цитировать Пожаловаться
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