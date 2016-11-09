Трамп опередил Клинтон по результатам подсчета голосов в 32 штатах



Для полной победы одному из кандидатов понадобиться не менее 270 "электоральных голосов".

Уже известны результаты подсчетов голосов в 32 штатах США, где прошли выборы президента.

Кандидат-демократ Хиллари Клинтон побеждает в 9 штатах восточного побережья, в округе Колумбия, а также центральных штатах Нью-Мексико и Иллинойс. В целом у нее пока 109 голосов выборщиков, сообщает "Европейская правда".

Республиканец Дональд Трамп лидирует в 19 штатах, у него 169 голосов выборщиков.

Для полной победы одному из кандидатов необходимы 270 голосов выборщиков (электоральных голосов).

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