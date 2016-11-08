Клинтон одержала первую победу на выборах президента США

Небольшие избирательные округа в Нью-Гэмпшире продолжают за считанные минуты подсчитывать голоса.

Небольшие города в Нью-Гемпшире традиционно первыми подсчитывают голоса. Flickr / Hillary for America

Традиционно небольшой городок Хартс Локейшн в Нью-Гемпшире вторым объявляет результаты. И нынешняя кампания не стала исключением.

Как сообщает Financial Times, местные избиратели поддержали кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Поскольку избирателей в Хартс Локейшн совсем немного, понадобилось 15 минут, чтобы подсчитать их бюллетени.

Таким образом, за Клинтон проголосовали 17 местных избирателей, в то время, как Дональд Трамп поддержал 14 голосов. Еще три голоса получил кандидат-либертарианец Гэри Джонсон.

Председатель городского совета Хартс Локейшен Марк Диндорф прокомментировал, что он ожидал, что Клинтон в его городе получит значительно большую поддержку.

"Из этого можно сделать вывод, что всем американцам важно выйти и проголосовать, чтобы их голоса были услышаны", - сказал он.

Тем временем, Дональд Трамп тоже уже одержал первую небольшую победу на выборах в США в том же Нью-Гемпшире. Несколько десятков избирателей в другом небольшом городе проголосовали за него просто в полночь.

Напомним, что в США начались выборы президента. В этот раз в 10 штатах борьба за кресло президента будет продолжаться особенно напряженно, поскольку там ни один кандидат пока не получил уверенного преимущества. Такими штатами стали Аризона, Колорадо, Флорида, Айова, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Нью-Гемпшир.

Стелите за ходом выборов президента США в онлайн-трансляции на ZN.UA.