Трамп объяснил свое уклонение от налогов знанием законодательства

Соратники миллиардера не порицают его, а наоборот восхищаются находчивостью Трампа, который на протяжении 18 лет не платил налог на прибыль.

Трамп задекларировал большой убыток, что позволило ему не платить налоги в будущем Yahoo!News

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал публикацию The New York Times о том, что в течение 18 лет не платил налог на прибыль.

"Я знаю наши сложные налоговые законы лучше, чем кто-либо, кто когда-нибудь баллотироваться на пост президента. И я единственный, кто может их исправить", - написал он в Twitter.

Как утверждает газета New York Times, у нее имеются документы, свидетельствующие, что Дональд Трамп в 1995 году заявил в декларации по федеральному подоходному налогу об убытках в размере 915 млн долларов.

Соратники кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа назвали его гением - в случае, если тот действительно, как утверждает пресса, умудрялся не платить подоходный налог в течение 18 лет.

Представители предвыборного штаба Трампа заявили, что газета получила документы незаконно, но не стали опровергать их содержание.

Ранее Клинтон уличила Трампа в нарушении эмбарго США против Кубы. В ходе корпоративной поездки в 1998 году представители принадлежащей Трампу компании, которая ранее называлась Trump Hotels & Casino Resorts, потратили там порядка 68 тыс. долларов. Тогда американским компаниям было запрещено тратить деньги на острове без специального разрешения.

Во время первых теледебатов кандидат от демократов Хиллари Клинтон не исключила того, что Трамп скрывает свои доходы, чтобы не платить налоги. "Может быть, он не так богат, как он говорит", - отметила Клинтон. "Или, может быть, он не хочет, чтобы американский народ ... знал, что он не заплатил налоги на прибыль", - подчеркнула она.