Трамп обвинил Обаму в препятствовании эффективной передаче власти

По словам Трампа, он делает все возможное, чтобы не обращать внимание на "провокации" Обамы.

Избранный президент США обвинил действующего в препятствовании эффективной передаче власти twitter.com

Президент США Барак Обама создает помехи в процессе передачи власти своему преемнику, завил в среду, 28 декабря, избранный президент Дональд Трамп.

"Я делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти. Но это не так!", - написал Трамп в Twitter.

President Obama campaigned hard (and personally) in the very important swing states, and lost.The voters wanted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 грудня 2016 р.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама прокомментировал недавний телефонный разговор Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, подчеркнув, что отказ США признать Тайвань частью Китая может привести к значительным последствиям.