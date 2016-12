Трамп обвинил Обаму в препятствовании эффективной передаче власти

Президент США Барак Обама создает помехи в процессе передачи власти своему преемнику, завил в среду, 28 декабря, избранный президент Дональд Трамп.

"Я делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти. Но это не так!", - написал Трамп в Twitter.

President Obama campaigned hard (and personally) in the very important swing states, and lost.The voters wanted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN!