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Трамп обвинил Обаму в препятствовании эффективной передаче власти

28 декабря в 17:35

По словам Трампа, он делает все возможное, чтобы не обращать внимание на "провокации" Обамы.

Трамп Обама
Избранный президент США обвинил действующего в препятствовании эффективной передаче власти
twitter.com

Президент США Барак Обама создает помехи в процессе передачи власти своему преемнику, завил в среду, 28 декабря, избранный президент Дональд Трамп.

"Я делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти. Но это не так!", - написал Трамп в Twitter.

 

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Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама прокомментировал недавний телефонный разговор Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, подчеркнув, что отказ США признать Тайвань частью Китая может привести к значительным последствиям.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Обама президент Трамп США препятствия
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