Избрание Трампа президентом США не повлияет на отношения НАТО с союзниками – Маккейн

Со стороны США всегда будет "сильный и значимый ответ" в ответ на российскую агрессию, заявил сенатор.

Отношения НАТО с союзниками не изменятся, пообещал Маккейн

При новом президенте США Дональде Трампе отношения НАТО с союзниками, в частности, со странами Балтии, не потерпят изменений, заявил во вторник, 27 декабря, находящийся с визитом в Таллине американский сенатор Джон Маккейн, передает Reuters

Как отмечается в публикации, избрание Трампа президентом США очень обеспокоило Эстонию, Литву и Латвию.

"Я думаю, что присутствие американских войск здесь, в Эстонии является сигналом того, что мы верим в то, и Рональд Рейган верил, что это мир возможен с помощью силы",- заявил журналистам Маккейн в эстонской столице.

"И лучший способ предотвратить российскую агрессию - иметь надежный, сильный альянс НАТО", - заявил Маккейн. Он также подчеркнул, что независимо от того, кто был или будет президентом США, всегда будет "сильный и значимый ответ" в ответ на российскую агрессию.

Также во время Маккейн заявил о том, что нет никаких сомнений в том, что русские занимались хакерством, "но еще следует выяснить, повлияла ли, например, деятельность российских хакеров на итоги президентских выборов".

Ранее эксперты National Interest писали, что Трамп может промолчать о Крыме и добиваться возвращения Донбасса Украине. Во время кампании Трамп заявлял о намерении построить совершенно новые отношения с Россией. И вопрос Украины должен стать первым на повестке дня. Новому президенту, по мнению авторов, стоит взять за основу три важных шага: "согласиться несоглашаясь" с оккупацией Крыма, добиться сохранения принадлежности Донбасса к Украине и учредить фонд его восстановления.

Тем временем, республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".