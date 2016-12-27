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Киссинджер разработает для Трампа план, чтобы наладить отношения между США и РФ – СМИ

27 декабря в 11:19

Согласно плану экс-госсекретаря США, США должны признать доминирование России в бывших советских республиках.

Киссинджер
Киссинджер должен стать посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с РФ, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб.

Сообщается, что Киссинджер должен стать посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Идея плана состоит в том, что Россия, согласно задумке, гарантирует безопасность на востоке Украины, а Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.

"Однако речь не идет о признании Крыма территорией России, просто тема полуострова не будет подниматься в отношениях двух супердержав", - говорится в статье.

Как пишет издание, Киссинджер полагает, что "сближение с Россией - это правильный шаг. Он считает, что США должны признать доминирование России в бывших советских республиках.

Согласно плану Киссинджера,.Трамп будет стремиться к отмене санкций против России.

Читайте также: Журналисты CNN узнали о поездке советника Трампа в Москву и обсуждении снятия санкций против РФ
Недавно журналисты CNN узнали о поездке советника Трампа в Москву и обсуждении снятия санкций против РФ. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что Трамп не повлияет на политику ЕС по антироссийским санкциямМогерини также подтвердила, что ЕС намерен расширить санкции в отношении России в течение следующих шести месяцев в связи с кризисом в Украине. ЕС намерен продолжать санкционную политику относительно РФ, пока не будут осуществлены Минские соглашения. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия США Киссинджер Крым
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