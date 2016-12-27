Трамп посвятит свою инаугурационную речь "структурным проблемам" в США

Будет ли Трамп использовать телесуфлер, остается интригой.

Откажется ли Трамп от суфлера, пока интрига

В команде Дональда Трампа начали работу над его инаугурационной речью, которую новоизбранный президент произнесет во время официальной церемонии вступления в должность 20 января 2017 года.

Готовит речь 31-летний Кристофер Миллер, который написал большую часть выступлений Трампа во время предвыборной кампании, сообщает издание Politiko.

"Речь будет посвящена системе образования, инфраструктуре, безопасности границ, состоянию армии, экономике и аутсорсингу", - пишет издание.

Интригой, однако, остается то, будет ли Трамп во время выступления с речью на инаугурации использовать телесуфлер или откажется от него. В прошлый раз от "суфлера" отказывался лишь республиканец Рональд Рейган.

Во время инаугурации также не исключен вариант, кода Трамп после присяги не будет участвовать в традиционном приеме с членами конгресса, а "пойдет в толпу или присоединится к параду". Таким образом Трамп как бы подчеркнет, что он "народный президент", сообщает издание.

Ранее сообщалось, что выступать на инаугурации будут нью-йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский хор и 16-летняя певица Джеки Иванко, участница шоу "Амегіса'ѕ got talent", а вот британец Элтон Джон и канадская певица Селин Дион – отказались.

Как сообщалось, инаугурационные мероприятия в США продлятся 3 дня, 19 – 21 января, однако центральное событие – присяга нового президента, назначена на 20 января.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп получил голоса 304 выборщиков при 270 минимально необходимых для избрания президентом.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.