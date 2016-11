Трамп не исключил, что хотел бы пробыть на посту президента США два срока

Избранный президент США Дональд Трамп намекнул, что хотел бы пробыть на посту президента США два срока.

В своем Twitter он написал, что "важные встречи пройдут сегодня в Башне Трампа, касающееся подбора людей, которые будут работать в нашем правительстве в предстоящие восемь лет".

Трамп не исключил, что будет баллотироваться на второй строк. "Я обещаю, что я вас не подведу. Мы очень хорошо справимся с этой задачей. Я жду, чтобы стать настоящим президентом, и через 2, 3 или 4 года, а возможно, даже через 8 лет вы скажете, многие, кто работал, скажете, что вы гордитесь тем, что вы сделали", - сказал он.

Great meetings will take place today at Trump Tower concerning the formation of the people who will run our government for the next 8 years.