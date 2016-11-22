Трамп не исключил, что хотел бы пробыть на посту президента США два срока

Новоизбранный президент США сообщил о предстоящих важных встречах, касающихся подбора людей для работы в правительстве "в предстоящие восемь лет".

Трамп хочет остаться в кресле президента США надолго Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент США Дональд Трамп намекнул, что хотел бы пробыть на посту президента США два срока.

В своем Twitter он написал, что "важные встречи пройдут сегодня в Башне Трампа, касающееся подбора людей, которые будут работать в нашем правительстве в предстоящие восемь лет".

Трамп не исключил, что будет баллотироваться на второй строк. "Я обещаю, что я вас не подведу. Мы очень хорошо справимся с этой задачей. Я жду, чтобы стать настоящим президентом, и через 2, 3 или 4 года, а возможно, даже через 8 лет вы скажете, многие, кто работал, скажете, что вы гордитесь тем, что вы сделали", - сказал он.

Great meetings will take place today at Trump Tower concerning the formation of the people who will run our government for the next 8 years. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 листопада 2016 р.

Ранее сообщалось, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сообщил, что после вступления в должность планирует назначить конгрессмена от Республикансой партии Майка Помпео директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Трамп предложил должность советника по национальной безопасности отставному генералу Майклу Флинну, а также CNN сообщили, что Трамп предложит должность Государственного секретаря Митту Ромни.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".