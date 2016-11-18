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Столтенберг и Трамп обсудили перспективы НАТО

18 ноября в 20:26

Трамп согласился с необходимостью увеличивать расходы на оборону.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО остался доволен разговором с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 18 ноября, провел беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом, посвященную будущему Североатлантического Альянса.

"Состоялся хороший разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Мы сошлись во мнениях о сохранении важности НАТО и необходимости увеличения расходов на оборону", – написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

 

Напомним, 13 ноября генсек НАТО публично обратился к Трампу на страницах британской газеты Observer, подчеркнув, что курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

Ранее, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль.  Он заявлял, что США надо дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.

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Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп НАТО Столтенберг США президент
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