Столтенберг и Трамп обсудили перспективы НАТО

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Трамп согласился с необходимостью увеличивать расходы на оборону.

Генсек НАТО остался доволен разговором с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 18 ноября, провел беседу с избранным президентом США, посвященную будущему Североатлантического Альянса.

"Состоялся хороший разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Мы сошлись во мнениях о сохранении важности НАТО и необходимости увеличения расходов на оборону", – написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Good talk with US President-elect @realDonaldTrump. We both underlined the enduring importance of #NATO and increased defence spending. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 18 листопада 2016 р.

Напомним, 13 ноября генсек НАТО публично обратился к Трампу на страницах британской газеты Observer, подчеркнув, что курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

Ранее, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. Он заявлял, что США надо дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".