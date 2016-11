Столтенберг и Трамп обсудили перспективы НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 18 ноября, провел беседу с избранным президентом США, посвященную будущему Североатлантического Альянса.

"Состоялся хороший разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Мы сошлись во мнениях о сохранении важности НАТО и необходимости увеличения расходов на оборону", – написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Good talk with US President-elect @realDonaldTrump. We both underlined the enduring importance of #NATO and increased defence spending.