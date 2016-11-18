Столтенберг и Трамп обсудили перспективы НАТО

Трамп согласился с необходимостью увеличивать расходы на оборону.
"Состоялся хороший разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Мы сошлись во мнениях о сохранении важности НАТО и необходимости увеличения расходов на оборону", – написал Столтенберг на своей странице в Twitter.
Good talk with US President-elect @realDonaldTrump. We both underlined the enduring importance of #NATO and increased defence spending.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 18 листопада 2016 р.
Напомним, 13 ноября генсек НАТО публично обратился к Трампу на страницах британской газеты Observer, подчеркнув, что курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для Соединенных Штатов.
Ранее, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. Он заявлял, что США надо дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA