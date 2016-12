Трамп назвал ООН "клубом для бесед" и намерен изменить работу организации

Избранный президент США Дональд Трамп разочарован деятельностью ООН и намерен после инаугурации внести изменения в ее работу.

"ООН располагает таким грандиозным потенциалом, но сейчас это - клуб для людей, где можно собраться вместе, побеседовать и хорошо провести время", - написал он на своей станице в Twitter.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!