Трамп назвал ООН "клубом для бесед" и намерен изменить работу организации

Трамп дал понять, что попытается внести изменения в работу всемирной организации.

Трамп: ООН сейчас- клуб для людей, где можно побеседовать и хорошо провести время Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент США Дональд Трамп разочарован деятельностью ООН и намерен после инаугурации внести изменения в ее работу.

"ООН располагает таким грандиозным потенциалом, но сейчас это - клуб для людей, где можно собраться вместе, побеседовать и хорошо провести время", - написал он на своей станице в Twitter.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 грудня 2016 р.

Трамп уже давал понять, что попытается внести изменения в работу всемирной организации, вступив в должность американского президента 20 января 2017 г.

"Что касается ООН, то все изменится после 20 января", - ранее сообщил он в Twitter.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю строить поселения на палестинских территориях, на которую Трамп призывал наложить вето.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете безопасности ООН. Глава украинского правительства перенес официальный визит в Тель-Авив на неопределенный срок.

По данным израильских СМИ Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

"Мы представим эти доказательства новой администрации по соответствующим каналам, если она захочет поделиться этими доказательствами с американским народом, мы будем это приветствовать", - сказал дипломат.