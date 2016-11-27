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Трамп назвал "мошенничеством" инициативу по пересчету голосов

27 ноября в 01:32

Он напомнил, что Хилари Клинтон признала его победу.

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Трамп против пересчетов голосов
Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал "мошенничеством" инициативу по пересчету голосов в штате Висконсин, который инициировала бывшая кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.

По его словам, главный его соперник – кандидат от Демократической партии Хилари Клинтон ранее признала итоги выборов. "Мы должны принять этот результат и затем посмотреть в будущее", - заявил Трамп, передает Deutsche Welle

Новоизбранного президента беспокоит тот факт, что пересчет голосов в Висконсине поддержал избирательный штаб Хилари Клинтон, которая ранее признала свое поражение.   

В самом штабе Клинтон подтвердили свое желание принять участие в пересчете голосов не только Висконсина, но и других штатов, где Дональд Трамп победил с минимальным перевесом. 

"Мы сами не планировали пользоваться этой опцией. Однако сейчас, когда в штате Висконсин был инициирован пересчет голосов, мы намерены принять участие, чтобы убедиться, что этот процесс проходит в справедливом для всех сторон режиме. Если Джилл Стайн поступит, как и обещала, и направит запрос о пересчете голосов в Пенсильвании и Мичигане, то мы изберем такой же подход и в отношении этих штатов", - заявил советник Клинтон по юридическим вопросам Марка Элиас. 

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Как сообщалось, победу Дональда Трампа на выборах президента США считают легитимной 74% американцев. 18% – не признают победу республиканца, свидетельствуют данные опроса телекомпании ABC и издания The Washington Post, опубликованные в воскресенье, 13 ноября.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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