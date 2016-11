Трамп может назначить зятя-миллионера своим советником в Белом доме – WSJ

Назначение Джареда Кушнера советником президента США продвигают глава аппарата и советник Дональда Трампа.

Джаред Кушнер может занять пост одного из ключевых советников в Белом доме

Глава The New York Observer и зять новоизбранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, занимавший должность советника во время президентской кампании, может стать советником новоизбранного президента США, сообщает The Wall Street Journal

Ссылаясь на источники, издание сообщает, что назначение 35-летнего мужа дочери Трампа Иванки старшим или специальным советником продвигают будущий глава аппарата президента Райнс Прибус и его советник Стивен Бэннон. Также отмечается, что возможно сохранение влиятельной роли Кушнера в неформальной обстановке без поста в Белом доме.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп может назначить на должность генерального прокурора США своего бывшего внутрипартийного соперника по выборам, сенатора от штата Техас Теда Круза.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

