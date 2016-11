Штаб Трампа опубликовал список пообщавшихся с ним зарубежных лидеров

Команда избранного президента США Дональда Трампа обнародовала список глав государств и правительств, которые общались с ним или будущим вице-президентом Майком Пенсом после победы кандидата от Республиканской партии на выборах президента США.

Согласно информации, опубликованной телеканалом ABC вечером в среду, 16 ноября, Трамп и Пенс провели телефонные разговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, а также лидерами 26-ти стран, в том числе, президентом Украины Петром Порошенко.

С будущим руководством США уже пообщались президент Аргентины Маурисио Макри, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, премьер-министр Ирландии Энда Кенни, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Колумбии Хуан Кальдерон, премьер-министр Ливана Саад Харири, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей, президент ОАЭ Халифа аль-Нахайян, наследный принц ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, президент Республики Корея Пак Кын Хе, президент России Владимир Путин, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Турции Бенали Йылдырым, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

NEW: Trump team releases list of foreign leaders to whom Trump, Pence have spoken since election. https://t.co/rdsIzPO8NQ pic.twitter.com/1iBGPkMIRX