Порошенко обсудил с Байденом победу Трампа и санкции против России

Особое внимание собеседеники уделили вопросам поддержки украинских реформ Вашингтоном.

После разговора с Трампом Порошенко созвонился с Байденом president.gov.ua

Презиент Украины Петр Порошенко и вице-президент СШАво время телефонного разговора в среду, 16 ноября, обсудили сотрудничество между странами и вопросы региональной безопасности в контексте результатов выборов в США, сообщает пресс-служба главы государства.

Байден и Порошенко согласились с важностью координации усилий по обеспечению выполнения Россией условий Минских договоренностей и сохранения санкционного давления на Кремль до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Особое внимание собеседеники уделили вопросам поддержки украинских реформ Вашингтоном.

Накануне состоялся телефонный разговор Порошенко с избранным президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент заверил Трампа в готовности Киева к активному сотрудничеству с новой президентской администрацией в Вашингтоне.

Порошенко и Трамп договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двухсторонней встречи.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".