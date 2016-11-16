Порошенко обсудил с Байденом победу Трампа и санкции против России

Особое внимание собеседеники уделили вопросам поддержки украинских реформ Вашингтоном.
Байден и Порошенко согласились с важностью координации усилий по обеспечению выполнения Россией условий Минских договоренностей и сохранения санкционного давления на Кремль до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Особое внимание собеседеники уделили вопросам поддержки украинских реформ Вашингтоном.
Накануне состоялся телефонный разговор Порошенко с избранным президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент заверил Трампа в готовности Киева к активному сотрудничеству с новой президентской администрацией в Вашингтоне.
Порошенко и Трамп договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двухсторонней встречи.
Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA