Трамп хочет закрыть свой благотворительный фонд, чтобы сосредоточиться на президентской деятельности

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Новоизбранный президент США не хочет конфликта интересов президентской деятельности и нужд благотворительности. Тем не менее, фонд не может быть закрыт до тех пор, пока не закончатся начатые прокуратурой Нью-Йорка расследования.

Деятельность фонда Трампа не может быть прекращена до тех пор, пока не закончатся все расследования, начатые в отношении него Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент СШАрассказал о том, что планирует закрыть свой благотворительный фонд. С соответствующим заявлением Трамп выступил в субботу, 24 декабря, сообщает The Washington Post

Дональд Трамп не озвучил четких временных рамок для закрытия фонда, но рассказал о том, что дал своему адвокату распоряжение подготовить все необходимое для его закрытия.

"Фонд сделал огромное количество добрых дел за эти годы, поддержал миллионами долларов многочисленные благотворительные организации, включая поддержку ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей. Именно потому, что я буду посвящать так много времени и энергии президентству и решать многие проблемы, стоящие перед нашей страной и миром, я не хочу позволять добрым делам быть связанными с возможным конфликтом интересов",- отметил в своем заявлении Трамп.

Он особо подчеркнул тот факт, что не хочет конфликта интересов благотворительности и его нынешней президентской деятельности.

"Я решил поддерживать свой интерес к филантропии другими способами", - сообщил он.

Ранее благотворительный фонд Дональда Трампа обвинили в нецелевом расходовании средств, направленных на благотворительность. Так, по данным издания, новоизбранный президент США использовал деньги фонда для ведения судебных дел, начатых в отношении его коммерческой деятельности.

Прокурор Флориды Пэм Бонди тогда рассматривала возможность возбудить дело в отношении программы бизнес-тренингов "Университет Трампа", закрывшейся в 2010 году после многочисленных жалоб на нее. Но в итоге дело против них так и не возбудили, сообщает ВВС.

В 2015 году фонд Трампа признал, что нарушил запрет на "самоконтакт", согласно которому некоммерческие лидеры не могут использовать денежные средства благотворительных организаций в своих интересах, интересах своих компаний или родственников.

Сам Дональд Трамп не перечислял в фонд деньги с 2009 по 2014 год. Его благотворительная организация в основном собирала и жертвовала деньги других людей. Крупнейшими дарителями в последние годы работы фонда Трампа были Винс и Линда Макмахон, которые пожертвовали ему $ 5 млн за период с 2007 по 2009 год. Не так давно Трамп назначил Линду Макмахон главой Управления по делам малого бизнеса.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман занялся расследованием деятельности благотворительного фонда в сентябре этого года. Ведомство решило проверить работу фонда Трампа на соответствие законам штата – благотворительную организацию подозревали в осуществлении недопустимой для некоммерческих структур деятельности. Позже представитель ведомства заявила, что фонд не может быть закрыт официально, пока в отношении него ведется расследование.

"Фонд Трампа все еще находится под следствием и не может быть закрыт по закону, пока расследование не завершено", - рассказала в субботу Эми Спитэлник, представитель прокуратуры Нью-Йорка.

К концу 2015 года в совокупных активах фонда Трампа находилось $ 1,16 млн. Представитель Трампа заявила о том, что к субботе у нее не было дополнительной информации относительно того, куда можно было бы отправить оставшиеся средства.

Сам Трамп критически высказался относительно решения своего сына приостановить деятельность благотворительного фонда Эрика Трампа в связи с расследованием дел, начатых в отношении фонда его отца.

"Разве это не забавное недоразумение?", - написал на своей странице в Twitter Дональд Трамп.

Фонд Эрика Трампа, основанный в 2007 году, получает более $ 1,5 млн в год благодаря турнирам по гольфу и другим мероприятиям, проводимым его основателем. Большая часть этих средств поступает в Детский научно-исследовательский госпиталь Св. Иуды, педиатрический онкологический центр в Мемфисе.

"Он любит этих детей, он заработал миллионы долларов для них, и теперь должен остановиться", - добавил Трамп-старший.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил о намерении уйти из бизнеса на время пребывания на посту президента США, а также сообщил о подготовке документов, которые позволят ему держаться вне бизнес-операций.

Трамп является президентом компании Trump Organization, занимающейся строительством, а также основателем Trump Entertainment Resorts, которая управляет многочисленными казино и отелями по всему миру.

Во время "избирательной кампании" Трамп обещал передать все активы в "слепой траст" своим детям. Издание Financial Times указывало на конфликт интересов, возникающий у Трампа-бизнесмена, которого избрали президентом США.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".