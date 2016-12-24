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Трамп допускает возобновление ядерной гонки вооружений

24 декабря в 11:55

По словам республиканца, США продержаться в подобной гонке дольше всех стран.

Трамп
Трамп допустил возможность возобновления ядерной гонки вооружений

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп вновь заявил об усилении ядерного вооружения своей страны.

"Пусть будет ядерная гонка. Мы превзойдем их по всем показателям и продержимся дольше", — сказал Трамп, передает MSNBC.

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Ранее Трамп заявлял, что США должны усилить свой ядерный потенциал.

Во время избирательной кампании Трамп заявлял, что в ближайшее время ядерное оружие может появиться у таких государств как Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия, а также допускал возможность расторжения ядерной сделки с Ираном. Кроме того, во время дебатов с Хиллари Клинтон Трамп назвал российский ядерный арсенал более новыми и современным, чем американский.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп 20 декабря получил голоса 304 из 538 голосов выборщиков. Церемония инаугурации Трампа состоится 19-21 января 2017 года.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов. При  этом за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовали 65,8 млн избирателей, за Трампа - 62,9 млн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп США вооружение
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