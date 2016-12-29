Трамп договорился с телекоммуникационными компаниями об их возвращении в США

Возвращение компаний даст несколько тысяч рабочих мест.

Трамп анонсировал открытие тысяч новых рабочих мест

Избранный президент США Дональд Трамп договорился с двумя крупными телекоммуникационными компаниями о возвращении рабочих мест в США.

"Все очень многообещающе", - прокомментировал возвращение рабочих мест Трамп на пресс-конференции во Флориде, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на ТАСС.

"Мне только что позвонили представители руководства Sprint (сотовый оператор.— ред), они собираются вернуть 5 тыс. рабочих мест в США, они переместят их из других стран",— заявил сообщил Трамп и добавил, что принял также телефонный звонок "OneWeb (производитель спутников связи - ред), новой компании, которая примет на работу 3 тыс. человек".

Ранее Трамп заявлял, что свою работу начнет с процедуры выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

Выход из этого соглашения был одним из ключевых пунктов предвыборной программы новоизбранного президента Соединенных штатов.

Трамп считает, что ТТП очень невыгоден для США, так как выводит производство и рабочие места в другие страны.

Договор о ТТП был заключен в феврале 2016 года. Торговый пакт предусматривает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение о создании ТТП подписали 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония.