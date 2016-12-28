Главными событиями года для украинцев стали АТО, коммунальные тарифы и Трамп

Почти треть опрошенных не смогли назвать ни одного события, которое им запомнилось в 2016 году.

Рядом с войной украинцы указали повышение коммунальных тарифов и внедрение электронных деклараций чиновников Андрей Товстыженко, ZN.UA

Главным политическим событием 2016 года в Украине граждане назвали АТО (на это указали 14,4% опрошенных), далее идут повышение коммунальных тарифов (8,5%) и внедрение электронных деклараций (8,2%), свидетельствуют данные

Освобождение Надежды Савченко вспомнили 6,9% опрошенных, отставку правительства Арсения Яценюка и формирование нового правительства - 4,8%. Однако почти треть опрошенных не смогли назвать ни одного события.

Главным политическим событием в мире признаны выборы в США (37%). Далее идут военное вмешательство России в Сирии (11,5%) и войны в мире (11%).

Политиком 2016 года 9,5% населения назвали Петра Порошенко, далее идут Владимир Гройсман (8%), Надежда Савченко (7%), Олег Ляшко (6%), Юлия Тимошенко (5%), Михеил Саакашвили (4,5%). 40% граждан не назвали ни одной кандидатуры.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что 2013-2014 годах украинцы признавали главным событием года Майдан и Революцию достоинства.