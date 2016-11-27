Террористы ИГИЛ применили химическое оружие в Сирии

Пострадали 22 бойца сирийской оппозиции.
Боевики террористической организации "Исламское государство" провели ракетные удары по северной части Сирии, сообщили в генеральном штабе вооруженных сил Турции.
"У 22 бойцов сирийской оппозиции обнаружены симптомы, судя по которым, снаряды содержали химические газы", - сказано в сообщении, передает агентство Anadolu.
Напомним, что Миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия, расследующая случаи применения химических веществ в военных целях в Сирии, смогла установить исполнителей лишь трех из девяти зафиксированных атак.ZN.UA , Anadolu Agency ,