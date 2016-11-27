Террористы ИГИЛ применили химическое оружие в Сирии

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Пострадали 22 бойца сирийской оппозиции.

Боевики ИГИЛ ударили по северным районам Сирии ракетами с химическими газами trend.az

Боевики террористической организации "Исламское государство" провели ракетные удары по северной части Сирии, сообщили в генеральном штабе вооруженных сил Турции.

"У 22 бойцов сирийской оппозиции обнаружены симптомы, судя по которым, снаряды содержали химические газы", - сказано в сообщении, передает агентство Anadolu.

Напомним, что Миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия, расследующая случаи применения химических веществ в военных целях в Сирии, смогла установить исполнителей лишь трех из девяти зафиксированных атак.