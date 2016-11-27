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Террористы ИГИЛ применили химическое оружие в Сирии

27 ноября в 12:49

Пострадали 22 бойца сирийской оппозиции.

химическое оружие
Боевики ИГИЛ ударили по северным районам Сирии ракетами с химическими газами
trend.az

Боевики террористической организации "Исламское государство" провели ракетные удары по северной части Сирии, сообщили в генеральном штабе вооруженных сил Турции.

"У 22 бойцов сирийской оппозиции обнаружены симптомы, судя по которым, снаряды содержали химические газы", - сказано в сообщении, передает агентство Anadolu.

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Напомним, что Миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия, расследующая случаи  применения химических веществ в военных целях в Сирии, смогла установить исполнителей лишь трех из девяти зафиксированных атак.

По материалам: ZN.UA , Anadolu Agency ,
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Тэги Сирия оппозиция Турция
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