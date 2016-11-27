Сирийские войска захватили крупный район Алеппо

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Наступление длиться уже 12 день.

Сирийские войска прорываются на восток города

Правительственные войска Сирии взяли под свой контроль крупнейший район Алеппо под названием Масакен-Ханано, планируя вскоре наступать на другие районы, находящиеся под контролем сирийской оппозиции.

Масакен-Ханано был первым районом, которым овладели повстанцы летом 2012 года, разделив город на восточную часть, который контролировала "Свободная сирийская армия" и западную часть под контролем правительственных сил, передает AFP.

С тех пор более 250 тыс. мирных жителей оказались в ловушке, поскольку восточная часть город находился в осаде правительственных войск. На исходе запасы продовольствия и топлива.

Захват Масакен-Ханано на северо-востоке Алеппо является частью крупного правительственного наступления, которое длиться уже 12-й день, которое, фактически разделило силы повстанцев на северную и южную часть.