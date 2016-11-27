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Сирийские войска захватили крупный район Алеппо

27 ноября в 02:29

Наступление длиться уже 12 день. 

Сирийская армия захватывает район
Сирийские войска прорываются на восток города

Правительственные войска Сирии взяли под свой контроль крупнейший район Алеппо под названием Масакен-Ханано, планируя вскоре наступать на другие районы, находящиеся под контролем сирийской оппозиции. 

Масакен-Ханано был первым районом, которым овладели повстанцы летом 2012 года, разделив город на восточную часть, который контролировала "Свободная сирийская армия" и западную часть под контролем правительственных сил, передает AFP. 

С тех пор более 250 тыс. мирных жителей оказались в ловушке, поскольку восточная часть город находился в осаде правительственных войск. На исходе запасы продовольствия и топлива. 

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Захват Масакен-Ханано на северо-востоке Алеппо является частью крупного правительственного наступления, которое длиться уже 12-й день, которое, фактически разделило силы повстанцев на северную и южную часть. 

По материалам: ZN.UA , AFP ,
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