Свидетель катастрофы российского Ту-154 рассказал подробности о падении самолета – Ъ

Свидетелем стал российский пограничник, который был на дежурстве на катере в море неподалеку от Сочи.

В Черном море продолжают искать тела погибших пассажиров tvc.ru

Следствие по делу о катастрофе самолета Ту-154 российского Минобороны, который упал в Черное море, нашло очевидцев происшествия. Суть показаний одного из них стала известна журналистам.

По данным источников российского издания "КоммерсантЪ", свидетелем стал пограничник, который в момент падения самолета находился на катере в Черном море, неподалеку от Сочи.

По словам пограничника, самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. "Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул" - пишет "Ъ".

Сообщается, что по данным специалистов, ситуация, описанная очевидцем, могла произойти "в первую очередь из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх. Таким образом, предположительно, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря".

Все основные факты об авиакатастрофе читайте в материале "Крушение российского Ту-154: главное".