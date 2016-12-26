На дне Черного моря найдены обломки Ту-154 - СМИ

Часть фрагментов уже поднята на поверхность
Обломки находились на глубине 25 метров и были разбросаны на полосе протяженностью 400 метров. На текущий момент часть из них уже поднята на поверхность.
Официального подтверждения обнаружения обломков Ту-154 нет.
Самолет военного ведомства Российской Федерации Ту-154 разбился в Рождество, 25 декабря после вылета из Сочи. Обломки самолета были обнаружены в море на расстоянии около 14-16 км от берега. На борту самолета находилось 92 человека.
На борту Ту-154 было 64 человека из военного ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт для российских оккупационных сил в Сирии. Также в самолете было девять журналистов телеканалов, запрещенных в Украине, и член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, известная похищениями украинских детей из оккупированного Донбасса и сотрудничеством с российской армией.
ТАСС