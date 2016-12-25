Угонщикам самолета на Мальте предъявлены обвинения

Если суд признает вину, им грозит пожизненное заключение.
Мальтийский суд предъявил официальные обвинения двум ливийцам, угнавшим самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways.
Муса Саха и Ахмед Али в суде заявили, что не считают себя виновными. Перед судом они предстали в бронежилетах. Если их вину признают, им грозит пожизненное заключение, передает BBC.
Утром 23 декабря неизвестные угнали самолет A320 ливийских авиалиний. Авиалайнер выполнял перелет по внутреннему маршруту: следовал из ливийского города Себа в Триполи. В 11.32 по местному времени самолет приземлился в аэропорту Мальты.
По данным СМИ, угонщики являются сторонниками свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи и требуют безопасного выхода для боевиков, находящихся в районе "Qnfozh" в ливийском городе Бенгази. Предположительно, у них есть взрывчатка.
В дальнейшем, угонщики самолета А320 отпустили всех пассажиров и часть экипажа.BBC