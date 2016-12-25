Угонщикам самолета на Мальте предъявлены обвинения

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Если суд признает вину, им грозит пожизненное заключение.

Мальтийский суд предъявил официальные обвинения двум ливийцам, которые угнали самолет Afriqiyah Airways открытый источник

Мальтийский суд предъявил официальные обвинения двум ливийцам, угнавшим самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways.

Муса Саха и Ахмед Али в суде заявили, что не считают себя виновными. Перед судом они предстали в бронежилетах. Если их вину признают, им грозит пожизненное заключение, передает BBC.

Утром 23 декабря неизвестные угнали самолет A320 ливийских авиалиний. Авиалайнер выполнял перелет по внутреннему маршруту: следовал из ливийского города Себа в Триполи. В 11.32 по местному времени самолет приземлился в аэропорту Мальты.

По данным СМИ, угонщики являются сторонниками свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи и требуют безопасного выхода для боевиков, находящихся в районе "Qnfozh" в ливийском городе Бенгази. Предположительно, у них есть взрывчатка.

В дальнейшем, угонщики самолета А320 отпустили всех пассажиров и часть экипажа.