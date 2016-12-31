Супруга греческого посла в Бразилии созналась в соучастии в убийстве мужа

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Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата.

Соучастником убийства греческого посла Амиридиса была его супруга

Супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса Франсуаза созналась в соучастии в убийстве дипломата, тело которого найдено в сгоревшем автомобиле в Рио-де Жанейро.

Мотивом преступления стала любовная связь супруги дипломата с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро, который также сознался в соучастии в преступлении, сообщает бразильский телеканал Globo, пишет ТАСС.

Сообщается, что детективы обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы. В связи с этим в полиции подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль, который впоследствии и нашли сожженным.

Судмедэксперты подтвердили, что найденный в машине труп принадлежат Амиридису.

Об обнаружении машины, которую ранее взял напрокат 59-летний посол Греции Кириакос Амиридис, стало известно утром 30 декабря.

Греческий посол исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро. Он намеревался принять участие в праздновании Нового года на пляже Копакабана.

В последний раз его видели в минувший понедельник в пригороде Рио, в котором затем была найдена машина. Версию о похищении дипломата с самого начала называли маловероятным, так как никто не потребовал за него выкуп.