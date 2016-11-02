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В Бразилии десять человек погибли под завалами в культовой пещере

2 ноября в 02:14

Трагедия произошла во время религиозной церемонии по случаю Дня всех святых.

пещера
Спасатели продолжают поиск возможных жертв обрушения
ntv.ru
В Бразилии 10 человек погибли в результате обрушений свода в пещере, где проводилась религиозная церемония по случаю Дня всех святых, сообщает Русская служба ВВС.  Сотрудники пожарной охраны, которые занимаются извлечением людей из-под завалов, утверждают, что число погибших может возрасти. Травмы получили как минимум четыре человека. Все они доставлены в близлежащую больницу. 

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Инцидент произошел в пещере Каса да Педра (Дом камня) недалеко от города Санта-Мария в штате Токантинс.

Санта-Мария находится в двух тысячах километров к северо-западу от Рио-де-Жанейро.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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