Суд оставил в силе решение о домашнем аресте Улюкаева

Бывшему министру экономического развития РФ запрещают выходить из дома без разрешения следователей, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.

Решение о домашнем аресте Улюкаева вступило в силу Сайт президента России

Московский городской суд оставил без изменения решение Басманного райсуда о домашнем аресте подозреваемого в коррупции экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

"Постановление Басманного районного суда об избрании в отношении обвиняемого Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста до 15 января 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов Гриднева и Каштановой - без удовлетворения", – цитирует "Интерфакс" оглашенное в понедельник судебной решение по апелляции защиты экс-министра.

Решение о домашнем аресте Улюкаева, при этом, вступило в законную силу.

Отмечается, что ходатайство его защиты, отклоненное Мосгорсудом, предусматривало предоставление экс-министру права ежедневных прогулок днем и вечером, регулярные медосмотры медиков, предоставление ему возможности общаться со СМИ, либо права дать хотя бы одно телефонное интервью.

Сейчас подозреваемому запрещается покидать квартиру без разрешения следователя, пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН.

Отмечается, что в ходе судебного заседания защита настаивала на том, что в отношении Улюкаева допущены процессуальные нарушения. В частности, подозреваемый, еще находясь в статусе члена правительства, якобы в течение шести часов незаконно удерживался сотрудниками ФСБ, заблокировавшими его автомобиль. В тот момент уголовное дело против Улюкаева еще не было возбуждено.

В свою очередь следователь Роман Нестеров заявил, что нарушений в отношении Улюкаева допущено не было, а оперативные сотрудники ФСБ проводили с ним "необходимые и предусмотренные мероприятия".

Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Уже 15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин уволил Улюкаева с занимаемой должности, в связи с "утратой доверия" к министру.

18 ноября защита Улюкаева обжаловала решение суда о его помещении под домашний арест, потребовав назначить подозреваемому более мягкую меру пресечения.

Подробнее о возможных причинах и последствиях ареста Улюкаева читайте в статьей Алексея Ижака "Московское суперлуние. Россия без министра экономики" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".